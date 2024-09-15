Глава Ford Джим Фарли заявил, что китайские автопроизводители представляют серьезную угрозу для американской автомобильной индустрии. По его мнению, компании из Китая развиваются с невероятной скоростью и активно продвигаются на американский рынок. Он отметил, что китайские автопроизводители используют передовые технологии, которые пока недоступны в США, что создает значительные трудности для местных конкурентов.

Ранее китайские компании добились успеха, вытеснив иностранные бренды на своем внутреннем рынке благодаря низким ценам и технологическим новинкам. Теперь они расширяют свое влияние на рынки Европы, Азии и Ближнего Востока, угрожая позиции ведущих мировых производителей.

В то же время американский автопром продолжает делать ставку на электромобили, несмотря на замедление их продаж. Высокая стоимость и недостаток зарядной инфраструктуры становятся главными препятствиями для распространения таких автомобилей. Tesla, являющаяся лидером среди западных производителей электромобилей, уступила свои позиции китайской компании BYD в четвертом квартале прошлого года. Сам Илон Маск признал, что китайские автопроизводители на сегодняшний день являются наиболее конкурентоспособными в мире.

Ситуация, в которой китайский автопром стремительно укрепляет свои позиции на глобальных рынках, заставляет американские компании искать пути для усиления своих позиций.