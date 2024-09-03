В Белгороде и Шебекино утром во вторник, 3 сентября, была объявлена ракетная опасность, о чем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Оповещение о возможной угрозе прозвучало в 4:36 по московскому времени и касалось как самого Белгорода, так и Белгородского района, а также Шебекинского округа.

Всего через несколько минут, в 4:40, Гладков объявил об отмене ракетной опасности, тем самым успокоив местных жителей. Однако напряжение в регионе сохраняется из-за продолжающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В тот же день, ранее, губернатор сообщил о трех пострадавших в результате утреннего обстрела, среди которых оказалась несовершеннолетняя девочка. Эти инциденты продолжают подчеркивать опасность, с которой сталкиваются мирные жители приграничных районов.

Ночь на 2 сентября также была неспокойной: в Белгороде прозвучала серия взрывов во время объявленного сигнала о ракетной опасности. По сообщениям местных жителей, звуки взрывов отличались по интенсивности, а в домах задрожали стекла.

Днем ранее, 1 сентября, в результате обстрела города была серьезно ранена женщина с двумя маленькими детьми. Прохожие оказали пострадавшим первую помощь, что еще раз подчеркивает хрупкость ситуации в регионе.

Из-за усилившихся обстрелов часть школ в Белгороде была вынуждена закрыться, что подчеркивает продолжающуюся угрозу для мирного населения в этом районе.