Профилактика деменции, по мнению специалистов, должна начинаться еще до наступления пожилого возраста. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Ткачева в интервью с изданием KP.RU подчеркнула важность заботы о здоровье уже с 40 лет. По ее словам, именно к этому возрасту начинают накапливаться проблемы, которые впоследствии могут привести к серьезным заболеваниям, таким как деменция.

Деменция — это заболевание, которое поражает головной мозг, вызывая нарушения памяти, ухудшение мыслительных процессов и затруднения в повседневной жизни. Ткачева отметила, что важно не дожидаться первых симптомов, а начинать профилактику заранее, чтобы минимизировать риск этого недуга.

Она подчеркивает, что ключевыми факторами в поддержании здоровья мозга являются физическая активность, здоровый сон и сбалансированное питание. Регулярные упражнения помогают не только поддерживать тело в тонусе, но и благотворно влияют на состояние нервной системы. Здоровый сон способствует восстановлению организма, а правильное питание обеспечивает мозг всеми необходимыми веществами для нормальной работы.

Ткачева добавила, что формирование здоровых привычек еще в молодости может значительно сократить вероятность развития деменции в будущем. Сбалансированный образ жизни — это не просто способ продлить активные годы, но и возможность сохранить ясный ум на долгие годы.