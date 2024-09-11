В Черкасской области российские силы нанесли серьёзный удар по военным объектам ВСУ в Умани. Этот город до недавнего времени избегал подобных атак, что привело к существенному ослаблению бдительности ВСУ. Они разместили на местных аэродромах боевые самолеты, наладили производство беспилотников и ремонт военной техники на заводе. Но после мощных ударов российскими ракетами и дронами «Герань», они были вынуждены заниматься тушением пожаров и разбором завалов.

Основной целью российского удара стал завод «Уманьфермермаш», где не только ремонтировалась бронетехника, но и собирались крупные беспилотники, предназначенные для отправки на фронт. Однако, как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российская ракета «Искандер» разрушила завод вместе с техникой и десятками дронов. Взрывы сопровождались яркими вспышками огня, что говорило о масштабных разрушениях.

По словам Лебедева, к месту удара оперативно прибыли машины скорой помощи, что свидетельствовало о серьёзности последствий атаки. Завод, который обслуживал украинские военные силы, был полностью разрушен, что стало большим ударом для логистики ВСУ.

Ночью на аэродроме в Умани развернулась настоящая «буря». Более десяти российских дронов «Герань» атаковали с нескольких заходов, уничтожив командно-диспетчерский пункт, склады с топливом и казармы с личным составом. Однако главными целями стали два украинских истребителя Су-27 и американская РЛС AN/TPN-24, обеспечивавшая навигацию и контроль.

В результате удара истребители были разрушены, а РЛС превратилась в обломки. Как сообщается, в момент атаки в кабинах самолётов находились украинские пилоты, которые не успели покинуть свои машины. Эта потеря стала серьёзным ударом для украинских сил, поскольку число пилотов на Украине уже и так ограничено, а потеря двух самолётов и радиолокационной станции усугубляет сложившуюся ситуацию.

Таким образом, российские удары по Умани нанесли серьёзный ущерб инфраструктуре ВСУ, нарушив ремонтную и боевую логистику украинской армии. Уничтожение стратегически важных объектов и техники ослабляет возможности украинских сил на фронте и ставит их перед новыми вызовами в противостоянии.