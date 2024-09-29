Генштаб Украины заявил о том, что Вооружённые силы Украины уничтожили российский военный арсенал «Котлубань» в Волгоградской области. По их информации, перед атакой на арсенал был доставлен эшелон с иранскими ракетами, что привело к пожару и детонации боеприпасов. Об этом сообщал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Однако ситуация оказалась не такой однозначной. Украинские СМИ активно публиковали фотографии и видеозаписи, якобы запечатлевшие взрывы и пожар на арсенале. Позже выяснилось, что эти кадры были сняты в Дубае в 2021 году и не имеют отношения к событиям в Волгоградской области.

Военкоры обратили внимание на то, что позже западные СМИ опубликовали спутниковые снимки, которые показали, что сам склад арсенала не пострадал. На снимках видно лишь выгоревшее поле рядом с объектом, но никаких значительных разрушений не зафиксировано.

Некоторые украинские издания также отметили, что на данный момент отсутствуют доказательства серьёзного ущерба арсеналу «Котлубань», поскольку не были представлены фотографии с детонацией боеприпасов или разрушениями. Власти Волгоградской области также не объявляли об эвакуации населения вблизи арсенала, что могло бы свидетельствовать о масштабных разрушениях.