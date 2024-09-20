В ночь на 20 сентября российские Воздушно-космические силы (ВКС) продолжили наносить удары по украинским аэродромам, на которых могут находиться истребители F-16. Цели атак включали военные аэродромы в Вознесенске, расположенном в Николаевской области, и Миргороде Полтавской области.

Эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов, рассказал “МК”, что аэродром в Миргороде обладает мощной инфраструктурой, которая позволяет принимать самолёты любого типа, включая тяжёлую авиацию. Этот объект, по его словам, был важен ещё со времён Советского Союза и может служить местом для дозаправки и корректировки заданий истребителей, включая F-16, при их переброске с других баз.

Также Попов подчеркнул, что аэродром Миргорода подходит для организации дежурств по перехвату воздушных целей или нанесению ударов по наземным объектам. В то же время аэродром в Воскресенске имеет меньший потенциал, но может использоваться для задач, связанных с нанесением ударов по Крыму. Однако Крым хорошо защищён системами ПВО и корабельными средствами противовоздушной обороны, что значительно снижает эффективность возможных атак с этой базы.

В США после этих ударов выразили обеспокоенность, заговорив о сложности истребителей F-16 и о том, что передавать их украинским пилотам, не имеющим достаточного опыта, может быть преждевременно. Некоторые аналитики связывают такие заявления с ударами российских ВКС по аэродромам.