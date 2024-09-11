В последние дни участились массовые атаки украинских беспилотников на центральные регионы России. По данным Минобороны, в ночь на 10 сентября было сбито 144 дрона, 20 из которых были уничтожены над Московской областью. Эксперты считают, что эти действия могут быть частью подготовки к более серьезным ударам с применением дальнобойных ракет.

Военный летчик Владимир Попов, делясь своим мнением, отметил, что такие атаки могут быть тщательно спланированы и скоординированы. Он объяснил, что противник может сочетать использование дронов с действиями диверсантов, что делает оборону сложной задачей. По его словам, разведывательные службы Украины, совместно с советниками НАТО, разрабатывают детальные планы атак. Это объясняет высокую эффективность таких налетов.

Одной из особенностей этих атак является использование дронов для отвлечения внимания. Попов считает, что дроны, которые проникают глубоко в Россию, например, в Ростов или Воронеж, вероятно, запускаются диверсионными группами. Это дает возможность преодолевать большие расстояния и достигать целей, находящихся в сотнях километров от границы.

Попов также упомянул ракеты Storm Shadow, способные летать на большие расстояния, однако они требуют серьезной модернизации. На данный момент Украина использует ракеты с дальностью от 90 до 150 километров, которые при запуске с высоты могут достичь 300 километров. Однако, по его мнению, в недавних атаках эти ракеты не применялись.

Интересно и то, что Попов видит в этих атаках своего рода тренировку перед использованием дальнобойных ракет. Он считает, что массовые удары беспилотников готовят почву для ракетных атак, согласованных с Вашингтоном. Основные цели этих налетов не только физический урон, но и морально-психологическое давление на население.

Кроме того, «рой» дронов, по словам эксперта, может отвлекать системы ПВО, затрудняя их работу. В таком случае оборонные системы могут не сразу среагировать на главные угрозы, что увеличивает риск серьезного удара по объектам. Массовые атаки беспилотников могут служить не только для разведки или демонстрации силы, но и как инструмент для создания хаоса и путаницы в системах защиты.

Таким образом, эксперты прогнозируют, что Украина может использовать такие налеты для подготовки к более мощным ударам. Российские силы ПВО должны быть готовы к возможным провокациям и новым видам атак, которые станут серьезным испытанием для системы обороны страны.