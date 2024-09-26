Немецкий генерал Роланд Катер выразил мнение, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости «принуждения России к миру» не окажут существенного влияния на ситуацию на поле боя. В интервью каналу Welt (сайт заблокирован в РФ) Катер отметил, что, по его оценке, военная обстановка явно складывается в пользу России, и никакие громкие высказывания не помогут изменить ход событий.

Он подчеркнул, что текущие обстоятельства не способствуют тому, чтобы диктовать России какие-либо условия, несмотря на стремление Зеленского к такому исходу.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Зеленского по вопросу мира является серьезной ошибкой. По его словам, заблуждение украинского лидера в этом вопросе может привести к серьезным последствиям.

В ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский обрушился с критикой на тех, кто считает возможным переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта. Он вновь поднял вопрос о своей «формуле мира» и предложил провести второй саммит по мирным инициативам на Украине. При этом Зеленский пригласил к участию в процессе такие страны, как Китай, Бразилия, а также государства Азии, Латинской Америки и США. При этом он так и не упомянул о том, что еще намеревается обсуждать.