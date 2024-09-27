Осенью многие сталкиваются с обострением гастрита, и этому есть ряд причин, как физиологических, так и психологических. Гастроэнтеролог София Кардашова поделилась с «Вечерней Москвой» важными советами о том, почему это происходит и как избежать проблем с желудком в этот сезон.

Первой причиной является изменение питания. С наступлением осени в рационе становится меньше свежих овощей и фруктов, богатых витаминами и клетчаткой, а их место занимают более тяжёлые блюда — жареное мясо, соусы и фастфуд. Такие продукты требуют от желудка усиленной работы, что может вызвать раздражение слизистой.

Ещё один фактор — сокращение светового дня и снижение температуры. Это часто приводит к снижению физической активности, что, в свою очередь, провоцирует переедание. Люди начинают искать утешение в еде, стремясь восполнить недостаток энергии и улучшить настроение. Переедание перегружает желудок и может стать причиной воспаления.

Осенью также ослабляется иммунитет, и увеличивается риск простудных заболеваний. Для борьбы с простудой многие начинают принимать лекарства, такие как антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты. Они могут негативно воздействовать на желудок, нарушая его микрофлору и вызывая воспаление стенок, что делает желудок более уязвимым.

Однако не только физические факторы влияют на здоровье. Погода в это время года, сопровождаемая дождями и мрачными днями, нередко снижает настроение и вызывает апатию. Многие ищут утешение в еде, что приводит к эмоциональному перееданию. Стресс и негативные эмоции сами по себе могут ухудшать работу пищеварительной системы, способствуя обострению гастрита.

Чтобы избежать осеннего обострения гастрита, врач рекомендует пересмотреть своё питание. Стоит отказаться от жирных, острых блюд и фастфуда, заменив их на более лёгкие варианты — супы, каши и нежирное мясо. Также важно не переедать и принимать пищу регулярно, чтобы избежать лишней нагрузки на желудок.

Кроме того, Кардашова советует быть осторожными с лекарствами. Самолечение может нанести вред, особенно если речь идёт о обезболивающих и антибиотиках. Принимать их следует только по назначению врача, который может порекомендовать препараты для защиты желудка.

Немаловажную роль играет отказ от вредных привычек. Курение и употребление алкоголя значительно ухудшают состояние желудка и могут вызвать обострение. Отказ от этих привычек улучшит общее состояние здоровья и снизит риск гастрита.

Наконец, важно научиться справляться со стрессом. Эмоциональное состояние напрямую влияет на работу желудочно-кишечного тракта, и минимизация стресса может значительно снизить риск обострения гастрита.