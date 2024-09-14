Неконтролируемое употребление определённых медикаментов может нанести серьёзный ущерб организму, в частности, вызвать проблемы с печенью. Об этом “Российской газете” рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Чернова, подчеркнув опасности, связанные с использованием таких препаратов.

Среди наиболее опасных для печени лекарств она выделила противотуберкулезные препараты. Эти средства особенно вредны, так как протокол лечения часто требует их комбинации, что усугубляет нагрузку на печень.

Также серьёзную опасность представляют антибиотики. Их влияние на печень напрямую зависит от частоты и продолжительности курса. Они могут вызывать как незначительные изменения, так и серьёзное повреждение клеток, вплоть до некроза.

Отдельное внимание Чернова уделила лекарствам от боли и жара, таким как аспирин, цитрамон и аскофен. Эти широко распространённые препараты содержат салицилаты, которые могут стать причиной некроза печёночной ткани при бесконтрольном приёме.

Не менее опасны и нестероидные противовоспалительные средства, назначаемые при таких заболеваниях, как артрит и ревматизм. К ним относится и популярный парацетамол, который при превышении допустимой дозы способен вызвать печеночную недостаточность.

Ещё одна группа препаратов, негативно влияющая на печень, — статины, применяемые для снижения уровня холестерина. Их приём требует тщательного контроля, так как риск для печени может превысить терапевтическую пользу.

Важно отметить, что повреждения печени часто протекают бессимптомно, поэтому многие люди могут не осознавать, что их состояние ухудшается. Чернова настоятельно рекомендует консультироваться с врачом перед началом лечения и выбирать щадящие варианты терапии, чтобы избежать негативных последствий.