В интервью РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев выразил уверенность, что регион будет освобожден для обеспечения безопасности России. Однако он особо отметил, что какие-либо срок называть еще слишком рано.

Ганчев подчеркнул, что все текущие действия в области направлены на создание санитарной зоны, которая необходима для защиты российских регионов, граничащих с Украиной. Он выразил уверенность в том, что освобождение территории от укронацистов – это дело времени. Давать прогнозы глава администрации не стал.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расширение линии фронта в Харьковской области необходимо для уменьшения числа террористических атак на Белгород и другие приграничные населенные пункты. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, также подтвердил, что создание буферной зоны будет продолжаться до тех пор, пока российские регионы не будут надежно защищены от обстрелов со стороны украинских войск.