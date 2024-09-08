Михаил Галустян, известный комик и бывший участник КВН, выразил глубокую благодарность Александру Маслякову, ведущему и символу Клуба весёлых и находчивых, за его огромный вклад в развитие юмора и поддержку молодых талантов. Так Галустян отреагировал на известие о кончине Маслякова, с которым у него было связано множество воспоминаний.

“Спасибо вам за всё, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора. Я всегда вас любил и буду любить”, — написал Галустян в своих социальных сетях.

Он отметил, что Александр Васильевич дал множество возможностей начинающим артистам и помог многим молодым талантам найти свой путь в большой мир.

Также шоумен выразил соболезнования семье и близким Маслякова, назвав его “великим человеком” и “легендой”. В посте он подчеркнул, что память о Маслякове останется светлой и значимой для всех, кто был связан с КВН и российским юмором.

Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь, рак, с которым он боролся. Его уход стал большим ударом для многих поклонников КВН, ведь именно Масляков на протяжении десятилетий оставался неизменным лицом этой программы и символом юмористической культуры страны.

Масляков был не просто ведущим, он стал вдохновителем целого поколения юмористов, а его роль в жизни российского телевидения сложно переоценить. Под его руководством КВН дал старт карьерам сотен комиков, многие из которых стали популярными актёрами, режиссёрами и продюсерами. Вклад Александра Васильевича в развитие комедийного жанра в России навсегда останется важной страницей истории отечественного телевидения.

Его уход оставляет огромное наследие и вдохновляющую память для всех, кто любил КВН и рос вместе с этой передачей.