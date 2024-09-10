Комик Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) может начать работу на украинском телевидении, где планируется запуск программы, схожей с его прежним шоу «Лучше всех!», посвященным талантливым детям. Об этом сообщил канал News.ru.

Недавно артист принял участие в одном из громких мероприятий — он стал ведущим на свадьбе украинских миллионеров. На этом торжестве Галкин познакомился с агентом по имени Ирина, которая тесно сотрудничает с телевизионными каналами. По словам гостей свадьбы, юморист обсуждал с агентом возможное участие в новом телепроекте, и, судя по всему, был настроен положительно.

Ирина, после общения с Галкиным, оставила в социальных сетях пост, в котором поделилась своими впечатлениями от встречи. По ее словам, артист произвел на нее большое впечатление своей искренностью, хотя она предпочла не раскрывать всех подробностей их разговора.

Ранее стало известно, что Галкин принимал участие в еще одном престижном мероприятии — свадьбе состоятельной украинской пары в Италии. На этом празднике комик не только развлекал публику, но и выступал с песнями и стихами на украинском языке, что вызвало теплую реакцию у гостей.

Сейчас карьера Максима Галкина активно развивается за пределами России, где он продолжает искать новые возможности для реализации своих талантов на международной сцене.