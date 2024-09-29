Федеральная служба безопасности опровергла версию о том, что взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области был связан с атакой беспилотников. Как сообщают «Известия», причины инцидента станут известны по итогам расследования.

По словам представителей ведомства, пострадавших в результате происшествия нет, а железнодорожное сообщение как пригородных, так и пассажирских поездов продолжается без задержек. О взрыве стало известно около полудня по московскому времени, но железнодорожные пути остались в целости.

На кадрах с места инцидента видны повреждения опор моста — деформация ограждения, треснувшие железобетонные плиты и трещины в нескольких местах. В настоящее время на месте работают оперативные службы и представители ФСБ, которые продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.