Бывший помощник Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман выразил мнение, что визит Владимира Зеленского в США может быть связан с попыткой добиться размещения войск НАТО на территории Украины. Об этом эксперт рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Зеленский заявлял, что едет в США, чтобы представить американскому лидеру Джо Байдену так называемый «план победы». Этот документ состоит из нескольких ключевых пунктов, одним из которых может быть появление на Украине войск НАТО.

По словам Фримана, таким образом Зеленский лишь подтвердит плачевное состояние своей армии, в которой наблюдается значительная нехватка личного состава. При этом он должен понимать, что ввод натовских войск на Украину может привести к большой войне, поэтому добиться подобного решения от Байдена вряд ли удастся.