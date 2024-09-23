Французские эксперты объяснили важность воспитательного наказания детей

Как родителям реагировать на ребенка, явно перешедшего красную линию, и при этом оставаться заботливым и уважительным? Есть решение. Источник: Le Point.

«Говорить о наказании не значит быть поклонником репрессивного воспитания или насильственного принуждения!», – подчеркивает Эйрик Прайрат, профессор философии образования.

«Все согласны с тем, что форматам наказания, суть которого состоит в том, чтобы причинить боль, унизить и поставить по струнке, нет места в образовании. И никто не оспаривает важность создания безопасного образовательного контекста».

Однако он, как и другие специалисты, утверждает: призыв к уважению ребенка не означает потребность игнорировать его проблемное поведение. Потому что вседозволенность или невмешательство принесут лишь значительный вред.

«Первое, что нужно понять – это важность действовать против течения, рассказывая своему ребенку о фрустрации», – сообщил клинический психолог Дидье Плё.

«Сегодня мы видим детей, нетерпимых к разочарованию, детей, которые решают абсолютно все в доме, и родителей, полностью охваченных этим явлением».

Не поддавайтесь эмоциям

Необходимым условием будет оказание помощи вашему ребенку в интеграции ограничений реальности.

«Ребенок должен понять, что реальность не всегда приятна и что он не всегда может делать то, что хочет», – объясняет Плё.

«Речь не идет об отмене принципа удовольствия – иначе мы вернулись бы к традиционному образованию начала ХХ века – но важно передать ребенку идею о том, что определенные вещи заслуживают усилий и необходимы: гигиенические ритуалы, вежливость, образовательная настойчивость в школе или во внеклассной деятельности, уважение к другим и т. д.».

Факт остается фактом: даже когда этот принцип интегрирован в семье, никто не застрахован от нарушения какого-либо правила. Для родителей это становится большой трудностью: реагировать, не теряя спокойствия.

«Для меня самая большая трудность – не позволить себе поддаться гневу», – объяснила Мари, мать троих детей. «Потому что в эти моменты меня переполняют эмоции и мне сложно держать их под контролем».

«Есть решение, которое поможет родителям не попасть врасплох: нужно установить семейный кодекс», – предлагает Дидье Плё.

«Родители объясняют своим детям, чего ожидают от них, устанавливают четкие рамки и указывают положительные последствия, если дела будут идти хорошо – это то, что мы называем «подкреплением» (словесное поощрение, совместная игра, время для чтения и т. д.) – и «негативные» последствия, если что-то пойдет не так. Этот кодекс подобен правилам дорожного движения, благодаря которому мы знаем, чем рискуем, если совершим при поездке определенное правонарушение».

Соразмерное наказание

Эйрик Прайрат много работал над понятием «образовательной» санкции, особенно в контексте образования, в котором он является специалистом.

«Образовательная санкция имеет смысл», – подчеркивает он. «Она предназначено для того, чтобы сделать поведение понятным и перенаправить его. Такая санкция позволяет расширить образовательные возможности».

Среди трех принципов, которые он излагает, первый – принцип разочарования (всегда эффективен). «Санкции временно лишают права, возможности, преимущества», – поясняет Прайрат.

«Но этот принцип, разумеется, должен быть пропорциональным! Ребенка не лишат летнего лагеря только потому, что он сказал плохое слово или отказался надеть резиновые сапоги для прогулки после дождя».

Представим себе ситуацию, когда ребенок убирает со своей тарелки шпинат. «Здесь есть две ловушки для родителей: первая – это «принудительное кормление», а вторая – попустительство («Я понимаю, это слишком горькая еда, приготовлю тебе что-нибудь еще»), – отмечает Дидье Плё.

«Последствия должны быть справедливыми, основанными на здравом смысле и соразмерными проступку ребенка. Правильнее предоставить ребенку право, например, на любимый йогурт, если он попробует немного шпината».

Нужно разобраться в ситуации

Второй принцип, провозглашенный Эйриком Прайратом, очень прост: не должно быть наказания по умолчанию. «Ни одна санкция не применяется, если она не объяснена ребенку и не понята им», – заявляет он.

«Это включает в себя напоминание о характере запрета, повторное рассмотрение нарушения, выслушивание того, что говорит ребенок, и объяснение, почему это неприемлемо».

Последний основополагающий элемент, по мнению профессора философии: санкция касается действий, поведения и отношения, но не инициатора проступка.

«Мы наказываем ложь, а не лжеца», – объясняет Прайрат. «В школе, например, все ученики считаются добропорядочными, но это не значит, что любое поведение терпимо».

Задача развития ребенка

Некоторые родители признают, что воспитательное наказание – это тонкое и требовательное занятие.

«Я убеждена в необходимости принятия мер в случае нарушения правила», – подтверждает Эммануэль, мать троих детей. «Я могу попросить сделать что-нибудь по дому, починить что-то поврежденное и т. д. Но отмечу, что сохранять в этом постоянство нелегко и это не приносит систематических результатов».

«Дети, которых не учат путем воспитательных санкций, становятся детьми-тиранами, а затем несчастными подростками», – подчеркивает Плё. «Они настолько высокомерны, эгоцентричны и нетерпимы к усилиям, что пропускают любые занятия, ни в чем не преуспевают и испытывают трудности с общением».

А Эйрик Прайрат напоминает: «Правила связывают нас с другими, требуя одних и тех же обязанностей, гарантируя одинаковые права».

Интеграция этой идеи у ребенка – первый шаг к его самодисциплине… и, следовательно, к жизни в обществе.