Российские вооружённые силы продолжают уничтожать значительное количество техники, переданной Украине западными странами. Немецкое издание Frankfurter Rundschau опубликовало данные, согласно которым украинская армия несёт серьёзные потери, особенно в танках и боевых машинах, предоставленных Германией.

Согласно последним сведениям, потери украинских вооружённых сил достигли тревожных масштабов. Только танков Украина лишилась минимум 935 единиц, а число уничтоженных боевых машин составляет более 6600. В публикации отмечается, что особенно много на полях сражений остаётся немецких танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder , которые играли важную роль в боевых действиях на востоке страны — в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Одновременно с этим Германия продолжает поставлять Украине военные технологии, такие как радары для наблюдения за воздушным пространством, однако ранее переданная тяжёлая техника уже не возвращается с полей сражений. Это вызывает всё больше беспокойства как на Западе, так и среди украинских военных, которые сталкиваются с проблемой нехватки боеспособной техники.

Россия неоднократно подчёркивала, что поставки вооружений Украине только затягивают конфликт и усложняют любые попытки дипломатического урегулирования. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что западные страны, передавая оружие Киеву и обучая украинских солдат, фактически становятся непосредственными участниками конфликта. В частности, в подготовке украинских военных принимают участие такие страны, как Великобритания, Германия и Италия.

В Кремле также заявляли, что поставки оружия не только усложняют переговорный процесс, но и делают любые грузы с военной помощью законной целью для российских вооружённых сил. Официальная Москва рассматривает эти действия как опасную эскалацию, которая может привести к ещё более серьёзным последствиям.

Таким образом, продолжающаяся передача вооружений Украине только усиливает военную напряжённость и увеличивает потери с обеих сторон, что вызывает всё больше опасений как в Европе, так и за её пределами.