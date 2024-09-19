Впервые в истории военных конфликтов Россия начала активно применять носители для FPV-дронов, сообщает журнал Forbes. Это нововведение значительно расширяет возможности беспилотников, что может кардинально изменить тактику современных боевых действий, отмечает “Российская газета”.

Беспилотные летательные аппараты давно стали эффективным средством для поражения таких целей, как танки, артиллерия и вертолеты. Однако их ограниченная дальность действия, связанная с малым временем работы батарей, стала вызовом. Именно здесь на сцену выходят носители FPV-дронов, которые доставляют беспилотники в труднодоступные зоны.

Недавняя атака на позиции украинских войск, находившихся далеко за линией фронта, подтвердила, что Вооруженные силы России активно используют такие носители. По словам украинского связиста Сергея Флэша, два FPV-дрона, установленных на 8-дюймовых рамах, атаковали тыловые позиции ВСУ на расстоянии около 40 километров от фронта.

Издание Forbes подчеркивает, что носители дронов могут работать практически в любых условиях, доставляя аппараты в места, где они могут нанести наибольший ущерб. В будущем возможно создание дронов, способных нести несколько FPV одновременно, что позволит поражать сразу несколько целей, таких как самолеты или топливные хранилища.

Использование FPV-дронов уже вносит коррективы в стратегию ведения боевых действий. Военнослужащие стараются избегать приближения к линии фронта на расстояние менее 10 километров, чтобы минимизировать риск попадания под удары беспилотников.