Радиоактивные вещества, возникшие в результате лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, могут достичь территории Польши в течение суток. Об этом сообщил ведущий метеоролог центра “Фобос” Евгений Тишковец. Ранее стало известно, что в Чернобыльской зоне на площади около 20 гектаров горит лесная подстилка, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Тишковец пояснил, что в связи с возгоранием и тлением торфяников в Броварском районе Киевской области возможно ухудшение качества воздуха, наблюдается смог. По его словам, если произойдет выброс радиоактивных веществ в нижние слои атмосферы, частицы могут распространиться в северные районы Украины и через сутки достигнуть Польши. Траектория движения частиц определяется ветровыми потоками и атмосферными условиями.

Кравченко отметил, что несмотря на пожары, радиационный фон в данный момент остается в пределах нормы, а специалисты продолжают проводить регулярные замеры для мониторинга ситуации.