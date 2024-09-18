Росфинмониторинг предупредил банки о росте сомнительных операций в сфере онлайн-торговли, особенно на маркетплейсах. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на заявление представителя ведомства. Основной проблемой стало использование маркетплейсов для незаконного обналичивания средств и разрыва транзитных цепочек, что привлекло внимание регулятора.

С конца августа банки отмечают увеличение случаев, когда индивидуальные предприниматели и компании, работающие на онлайн-платформах, попадают под подозрение. Их транзакции начинают проверять через систему Центрального банка «Знай своего клиента» (ЗСК), которая присваивает клиентам различные уровни риска. Чем выше риск, тем строже контроль за операциями — в некоторых случаях банки могут даже отказать в обслуживании.

Одной из причин усиления контроля стало использование сложных схем для обхода антиотмывочных процедур. По словам экспертов, компании, работающие на маркетплейсах, иногда закупают товары через серые схемы ввоза, такие как карго, где товары не проходят таможенную очистку и продаются без соответствующих документов. Это создает риск обвинений в контрабанде.

Однако не все продавцы маркетплейсов занимаются незаконной деятельностью. Многие предприниматели, по словам экспертов, страдают из-за алгоритмов системы ЗСК, которая может ошибочно маркировать законные операции как подозрительные. Для защиты бизнеса и избежания проблем, банки советуют сейлерам сохранять все документы, подтверждающие сделки, а также использовать прозрачные схемы расчетов.

Несмотря на внимание к этой проблеме, крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк и ВТБ, не зафиксировали значительного роста числа «красных» и «желтых» клиентов, попадающих под подозрение. Однако внимание к операциям продавцов на маркетплейсах остаётся высоким, и проверки могут стать более тщательными.