В ближайшие годы россиянам не стоит торопиться с досрочным погашением кредитов, считает генеральный директор платформы Webbankir Андрей Пономарев. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Пономарев отмечает, что ожидать снижения ключевой ставки Центрального банка России в обозримом будущем не стоит. В нынешних условиях, когда проценты по кредитам остаются ниже доходности по банковским вкладам, более выгодным решением является вложение свободных средств в депозиты, а не досрочное погашение займов.

Для примера эксперт объяснил, что если человеку нужно выплатить миллион рублей по кредиту с процентной ставкой 15%, а по вкладу можно получить 18% годовых, то более разумным будет хранить деньги на депозите. Проценты от вклада покроют обязательные выплаты по кредиту, а остаток принесет дополнительный доход.

Ранее Мария Татаринцева, менеджер продукта «Вклады» на платформе «Сравни», также советовала не разрывать срочные депозиты ради вложения под более высокие проценты. По её мнению, потеря доходности от прежнего вклада не окупится за счёт краткосрочных выгод от новых условий.