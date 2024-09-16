Первый шаг к снижению затрат на питание без ущерба для качества — это планирование меню заранее. Ольга Матвеева, финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5, поделилась этим советом в интервью «Газете.Ru».

Она подчеркнула, что продумывание рациона на несколько дней вперед помогает избежать ненужных трат. Матвеева объясняет, что многим знакома ситуация, когда приходится выбрасывать испорченные продукты, а с ними и деньги. Если составлять меню с пересекающимися ингредиентами, это поможет использовать все продукты вовремя и избежать лишних расходов.

Второй способ — это правильный подход к покупкам. Эксперт рекомендует составлять список перед походом в магазин, чтобы избежать приобретения ненужных товаров. Также стоит обратить внимание на продукцию собственных торговых марок — такие товары часто обходятся дешевле, так как их цена не включает расходы на маркетинг. Не стоит забывать и о программах лояльности и кешбэках: они могут помочь сэкономить или вернуть часть потраченных средств в виде бонусов для следующей покупки. Для продуктов с длительным сроком хранения выгодно покупать оптом, так как крупные закупки часто обходятся дешевле.

Третий способ — домашние заготовки. Это не только позволяет экономить, но и обеспечивает разнообразие в питании. Матвеева советует использовать сезонные продукты или те, которые можно купить по акции. При правильной заморозке приготовленные блюда сохраняют свой вкус в течение нескольких месяцев, хотя цены на их ингредиенты могут заметно вырасти. Например, осенью можно готовить блюда с кабачками и баклажанами, зимой — с различными видами капусты, весной — со спаржей и ревенем, а летом — выбирать любые свежие фрукты и овощи.

Матвеева отметила, что питание является одной из основных статей расходов для большинства людей.

По словам заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова, цены на некоторые продукты в российских магазинах резко возросли. Например, шоколадные конфеты «Мишка косолапый» подорожали на 42,9% с 31 августа по 7 сентября, а молоко «Домик в деревне» стало дороже на 9,6%.