Заморозка средств на банковских счетах возможна в двух основных случаях — при подозрении в незаконных операциях или при наличии непогашенных долгов, рассказала агентству “Прайм” Светлана Фрумина, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Чаще всего это связано с решением судебных приставов о взыскании задолженностей. В таких ситуациях, заморозке не подлежат только определённые виды доходов, такие как алименты или социальные пособия. Кроме того, банки имеют право блокировать счёт, если возникают сомнения в легальности происхождения средств или подозрения в участии клиента в сомнительных финансовых операциях.

Существует также категория ограничений, связанных с санкциями против граждан и компаний из недружественных стран. В случае угрозы национальной безопасности подобные меры могут быть применены.

Фрумина отметила, что массовая заморозка средств — непопулярная и потенциально дестабилизирующая мера, которая может усилить социальное напряжение и нарушить баланс финансовой системы. Однако, в данный момент, по её словам, оснований для широкомасштабных блокировок счетов не существует.