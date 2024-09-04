Фельдшер Наталья Балан, управляющая сетью пансионатов для пожилых людей, рассказала о неочевидных признаках заболеваний сердца, на которые стоит обратить внимание. В интервью «Ленте.ру» она подчеркнула, что такие симптомы, как кашель и одышка, могут указывать на проблемы с сердцем.

Балан отметила, что сердечно-сосудистые заболевания — одна из главных причин смертности в России, особенно среди мужчин старше 65 лет. По ее словам, риск развития инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца у мужчин в этом возрасте в три раза выше, чем у женщин. Чаще всего болезни сердца поражают тех, кто эмоционально реагирует на стресс, а также людей с эндокринными заболеваниями, в частности пожилых.

Симптомы заболеваний сердца часто проявляются постепенно, и многие из них могут быть связаны с возрастом. Наиболее очевидным признаком является боль в области груди. Однако существуют и другие признаки, такие как слабость, частые обмороки, а также постоянно повышенное или низкое артериальное давление. Но нередко сердечные заболевания могут проявляться через более скрытые симптомы — кашель и одышку. Если при физической нагрузке или даже в состоянии покоя ощущается нехватка воздуха, а кашель усиливается в положении лежа и не поддается лечению отхаркивающими средствами, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Также Наталья Балан предупредила, что если человек испытывает давящее чувство в груди, головокружение и холодный пот более 20 минут, необходимо вызвать скорую помощь. Эти симптомы могут указывать на инфаркт миокарда.

Для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний специалистка советует вести здоровый образ жизни. Это включает отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, контроль за питанием и поддержание физической активности.