Эксперты подтвердили, что ягоды годжи, которые активно применяются в китайской народной медицине, действительно способны помочь организму адаптироваться к холоду. В исследовании, опубликованном в журнале FASEB, ученые доказали, что эти ягоды стимулируют выработку тепла в теле, облегчая стресс, вызванный низкими температурами, передает Gazeta.ru.

В ходе экспериментов на мышах, исследователи выявили, что полисахариды, содержащиеся в годжи, помогают животным сохранять тепло даже при длительном воздействии холода. Они стимулируют формирование бурой жировой ткани, которая отвечает за термогенез, то есть выработку тепла.

Также полисахариды способствуют улучшению кишечной микрофлоры, увеличивая разнообразие полезных бактерий, и повышают общий уровень расхода энергии. Это открытие указывает на возможность использования ягод годжи для предотвращения ожирения.

Ученые предполагают, что после дальнейших исследований полисахариды из годжи могут стать основой для создания добавок, которые помогут людям, проживающим в суровых климатических условиях, лучше переносить холод.