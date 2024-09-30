Российская авиация значительно активизировала использование высокоточных планирующих авиабомб в зоне проведения специальной военной операции. Если ранее их применение фиксировалось десятками раз в сутки, то сейчас счёт идёт уже на сотни. Об этом сообщил военный обозреватель Александр Зимовский, ссылаясь на данные Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По словам Зимовского, российские авиационные силы демонстрируют высокую эффективность, нанося удары по всей линии фронта. За последнюю неделю было зафиксировано более 800 ударов по позициям украинской армии с использованием корректируемых и фугасных авиабомб. Эти бомбы активно применяются как на передовой, так и по более отдалённым военным объектам в тылу.

Военный эксперт Эдуард Басурин также отметил успешное применение этих бомб против ВСУ. По его словам, “ФАБизация” украинских позиций вызывает панический страх среди противника. Наибольшее количество ударов пришлось на направления под Малой Локнёй, Волчанском и на Запорожском фронте.

Особое внимание уделяется тому, что модернизированные бомбы с универсальными модулями планирования коррекции (УМПК) способны поражать цели на расстоянии до 80 километров, что позволяет российской авиации действовать вне зоны действия украинских средств противовоздушной обороны.

Басурин подчеркнул, что после таких ударов зачистка украинских позиций становится гораздо проще, так как многие украинские боевики предпочитают сдаться, чем оставаться под постоянными бомбардировками. На видеозаписях, сделанных на местах ударов, можно увидеть разрушения в районах Харькова и Краматорска, где российские ФАБ-3000 уничтожили позиции украинских подразделений.

Украинская сторона, в свою очередь, отмечает, что российские бомбы теперь способны достигать центральных районов городов, таких как Харьков, Запорожье и Краматорск, что ещё больше усиливает их эффективность в этой операции.