Вторжение ВСУ в Курскую область наглядно продемонстрировало отсутствие четкой и согласованной стратегии между Киевом и его западными союзниками. Об этом пишет журнал Foreign Affairs, ссылаясь на мнение экспертов.

В статье подчеркивается, что, если до этого момента были сомнения, то последние события ясно показали отсутствие единой стратегии между Украиной и странами, оказывающими ей поддержку. Это, по мнению издания, может потребовать пересмотра текущих подходов западных союзников в отношении конфликта.

Авторы публикации также отмечают, что Запад активно поддерживает украинские атаки на Крым, однако неясно, какие цели должны быть достигнуты после этих действий. Эксперты выражают мнение, что с 2023 года США утратили ясное представление о том, как остановить конфликт таким образом, что Киев остался в выигрыше.

Таким образом, журнал делает вывод, что текущая ситуация подчеркивает необходимость пересмотра стратегических планов и выработки более согласованных действий среди союзников Украины.