После ареста Павла Дурова во Франции мошенники активизировали свои атаки на инвесторов и трейдеров криптовалют. Об этом рассказал ведущий аналитик компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров. Злоумышленники используют ситуацию с задержанием основателя Telegram для привлечения россиян и других пользователей в фальшивые проекты, обещая бесплатные раздачи Toncoin и Notcoin.

Преступники создают вымышленные истории о новых инвестиционных инициативах Павла Дурова, которые якобы способны сделать людей финансово независимыми. Эти ложные обещания вызывают у жертв доверие, после чего они подключают свои криптокошельки к подозрительным сайтам. Мошенники используют эту возможность, чтобы украсть деньги с кошельков, оставляя людей без средств.

Егоров предупреждает владельцев криптовалют, особенно тех, кто хранит Toncoin, быть крайне осторожными. Он подчёркивает, что любые сайты, упоминающие имя Павла Дурова или его арест, могут оказаться мошенническими ловушками. Подключение к таким платформам может привести к утрате криптоактивов.

Главный инструмент мошенников в этой ситуации — так называемые криптодрейнеры. Это вредоносные программы, которые автоматически опустошают криптокошельки, переводя активы на счета преступников. Как объясняет Егоров, когда жертва заходит на фальшивый сайт и вводит свои данные, она фактически предоставляет доступ к своим средствам, которые моментально переводятся на счета злоумышленников.

Таким образом, инвесторам и трейдерам следует проявлять максимальную бдительность, чтобы не стать жертвами мошеннических схем, особенно в свете недавних событий вокруг основателя Telegram.