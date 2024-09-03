Эти 3 простых теста позволят выявить синдром запястного канала

Врачи часто просят пациентов, испытывающих покалывание или боль в руках, выполнить эти маневры руками. Впрочем, как отмечает доктор Триша Пасрича, преподаватель медшколы Гарварда и журналист, для подтверждения диагноза могут также потребоваться дополнительные исследования. Источник: The Washington Post.

Синдром запястного канала – довольно распространенное заболевание, поражающее срединный нерв, отвечающий за чувствительность большого, указательного, среднего пальцев и части безымянного пальца. Симптомы включают неприятные ощущения в наших руках и запястьях – онемение, покалывание и неуклюжесть при выполнении повседневных задач, таких как удержание руля или застегивание пуговиц на одежде.

По оценкам, одно из пяти посещений клиники в Соединенных Штатах связано с синдромом запястного канала, а согласно данным из Финляндии около 3% населения получают хирургическую процедуру для облегчения рассматриваемого синдрома. По неизвестным причинам это заболевание поражает чаще всего женщин и, опять же по неустановленным по причинам, американцы страдают от синдрома запястного канала больше, чем жителей других стран.

Тесты для диагностики синдрома запястного канала

Если ваши симптомы потенциально связаны с синдромом запястного канала, ваш врач попросить выполнить несколько простых действий руками, чтобы выяснить это. Положительным результатом будет считаться возникновение таких симптомов, как онемение, покалывание или боль в части руки, иннервируемой срединным нервом.

Поднятие рук (см. изображение выше). Необходимо поднять и удерживать руки над головой, сохраняя при этом локти и плечи расслабленными. Примерно у 3 из 4 пациентов с синдромом запястного канала симптомы проявятся в течение двух минут, тогда как у 98,5% людей без этого синдрома симптомов не возникнет.

Тест Фалена (см. изображение ниже). Согните руки вниз под углом 90 градусов от предплечья, а затем соедините оба запястья вместе (ногти обеих рук должны соприкасаться). Если у вас появятся симптомы в течение одной минуты, это считается результатом, подтверждающим заболевание.

Тест Тинеля. Постучите по основанию запястья пораженной руки двумя пальцами несколько раз в течение 60 секунд. Положительным признаком будет ощущение покалывания и даже электрических разрядов.

Доктор Пасрича напоминает, что эти маневры не идеальны для диагностирования. Они способны указать вам правильное направление, но важно обратиться к врачу, который более подробно оценит чувствительность и мышцы ваших рук и исключит другие потенциальные состояния. В некоторых случаях доктор может порекомендовать дополнительные тесты, например, исследование нервной проводимости, для подтверждения диагноза.

Причины синдром запястного канала

Это заболевание вызывается определенными повторяющимися действиями, такими как набор текста. Однако точных данные о том, действительно ли работа за компьютером способствует развитию синдрома запястного канала – их нет. Некоторые исследователи обнаружили, что данный синдром чаще встречается у работников из сфер, не связанных с компьютером.

Исследования в отношении влияния смартфонов на синдром запястного канала достаточно редки. В одном исследовании, проведенном в Саудовской Аравии при участии почти 300 человек, те из них, кто пользовался смартфонами от четырех до семи часов в день, имели более высокий риск получить рассматриваемое заболевание, чем те, кто использовал смартфоны менее одного часа в день.

Скорее всего предрасположенность женщин связана с тем, что у них более узкий запястный канал, чем у мужчин. Также многие состояния, включая ожирение, диабет и беременность, повышают риск возникновения синдрома запястного канала. В случае беременности симптомы часто ухудшаются в третьем триместре, но могут исчезнуть в течение нескольких недель после родов.

По-видимому, форма костей запястья также играет определенную роль, и это, наряду с такими наследственными заболеваниями, как ревматоидный артрит, является причиной того, что данный синдром может передаваться по наследству.

Что такое синдром запястного канала

Кости запястья – это восемь маленьких костей, похожих на камешки. Связка накидывается на них, как браслет, и образуя то, что называется запястным каналом. Через это узкое пространство проходят сухожилия и срединный нерв нашей руки.

Не нужно многого, чтобы это пространство стало чересчур тесным. Обычно в нейтральном положении давление в этом туннеле составляет около 2,5-5 мм рт. ст. Когда вы сгибаете запястья, например, при использовании компьютерной мышки, это давление растет. У некоторых пациентов оно может повыситься до 100 мм рт. ст. – в этот момент приток крови к срединному нерву блокируется, а сам нерв сдавливается. В результате ощущаются симптомы, связанные с синдромом запястного канала.

Как лечить

Симптомы синдрома запястного канала зачастую усиливаются ночью и могут разбудить людей. В этих случаях может помочь ношение шины на запястье в течение короткого периода. Врачи также могут назначить инъекции стероидов в запястный канал, что позволяет облегчить любое воспаление, повышающее давление. Согласно одному исследованию, пероральные нестероидные противовоспалительные препараты не помогают при рассматриваемом синдроме.

Людям с симптомами от умеренных до тяжелых – к примеру, неспособность выполнять домашние дела из-за слабости рук – или с серьезными аномалиями срединного нерва, обнаруженными с помощью специализированных тестов, может потребоваться операция под названием освобождение запястного канала. Обычно она проводится под местной анестезией (т. е. пациент находится в сознании) и характеризуется быстрым временем восстановления.

Когда люди испытывают новые симптоматические ощущения в руке, то нередко списывают их на синдром запястного канала, поскольку это состояние довольно известное. Тем не менее, отмечает Триша Пасрича, есть много других причин, по которым могут возникнуть похожие симптомы, включая артрит, болезнь Рейно и растяжение запястья, либо другие невропатии, не связанные со срединным нервом. Поэтому важно пообщаться с врачом о ваших симптомах, чтобы поставить правильный диагноз.