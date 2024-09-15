Эстонский акробат Яан Руз установил новый рекорд, перейдя пролив Босфор по канату, который разделяет Европу и Азию. Об этом сообщает издание Hürriyet. Это событие стало значимым не только для мира спорта, но и вошло в историю, так как Руз стал первым человеком, которому удалось совершить подобный переход.

Яан Руз — многократный чемпион мира и обладатель множества мировых рекордов в дисциплине слэклайн, искусстве балансировки на натянутой стропе. Его достижения в этой области эквилибристики сделали его одним из самых известных спортсменов в мире.

Подобные подвиги не редкость в истории эквилибристики. Так, в 2013 году американец Ник Валленда совершил аналогичный переход, пройдя по канату над Гранд-Каньоном без страховки. Этот подвиг сделал Валленду первым в истории, кто пересек Гранд-Каньон по канату, преодолев 427 метров за 23 минуты.

Переход Яана Рузa через Босфор добавляет новый яркий эпизод в мировую историю экстримальных достижений.