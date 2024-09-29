Российские удары по энергетическим объектам Украины могут оказать серьезное влияние на моральное состояние украинских военных, считает бывший полковник СБУ Олег Стариков. В своем выступлении на YouTube-канале “ПолитЭксперт” он отметил, что разрушение энергетической инфраструктуры создает критические проблемы для тыла, что может ослабить моральный дух армии.

Стариков подчеркнул, что сам президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что 80% энергетической системы страны уже выведено из строя. Оставшиеся 20% инфраструктуры находятся под угрозой дальнейших ударов. Это может привести к тому, что связь между армией и тылом будет разорвана, а условия для населения в тылу станут еще хуже, чем на фронте, что в свою очередь негативно скажется на моральном состоянии войск, приводит слова эксперта РИА Новости.

Если удары по энергетическим объектам продолжатся, Украина столкнется с большими трудностями в зимний период. С октября 2022 года российская армия систематически атакует объекты энергетики, а также оборонной и военной инфраструктуры. Как заявляли в украинской компании “Укрэнерго”, повреждения объектов настолько серьезны, что оставшиеся электростанции и подстанции вынуждены работать на пределе возможностей, чтобы обеспечить страну электроэнергией.