Зимбабве, экзотическая страна, которая до сих пор была малоизвестна российским туристам, готовится отменить дл них визовый режим. Это станет новым шагом в привлечении путешественников из РФ. Сейчас для въезда в Зимбабве россиянам необходимо заплатить около 30 долларов, однако скоро въезд может стать полностью бесплатным и безвизовым.

По данным издания Business Insider Africa, вопрос о введении безвизового режима уже находится на стадии обсуждения. Российский посол в Зимбабве Николай Красильников сообщил, что переговоры идут полным ходом. Предполагается, что подписание соглашения может состояться в начале ноября в Москве во время заседания двусторонней Межправительственной комиссии.

Несмотря на то что Зимбабве пока остается малоизвестным направлением для россиян, туристический потенциал страны весьма значителен. Одной из главных причин, по которой россияне редко выбирают Зимбабве, является ограниченный выбор авиакомпаний и высокие цены на билеты. Однако страна уже давно привлекает туристов из других регионов, таких как США, Европа, Австралия и Южная Африка. Основной туристической достопримечательностью является величественный водопад Виктория, который ежегодно привлекает тысячи гостей.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в 2020 году представил амбициозную стратегию развития туристической отрасли. Он поставил перед собой цель увеличить доходы от туризма до 5 миллиардов долларов США. В рамках этой программы Зимбабве планирует не только развивать инфраструктуру, но и активно приглашать экспертов из разных стран, включая Россию, для продвижения страны как туристического направления.

Стоит отметить, что безвизовый въезд для российских туристов уже доступен в ряде популярных стран, и если Зимбабве присоединится к этому списку, это может значительно повысить её привлекательность.