В эфире телемарафона глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинским гражданам не покажут полный текст мифического “плана победы” Владимира Зеленского, который якобы был представлен в Вашингтоне. Он отметил, что некоторые пункты этого документа останутся засекреченными, поскольку имеют “чувствительный характер”.

Ермак объяснил, что, если все детали плана станут известны общественности, то о них узнает и противник, что может ослабить позиции Украины. Поэтому определенные моменты были оставлены в тайне.

Украинские СМИ предположили, что один из скрытых пунктов может касаться усиления мобилизации и именно поэтому власти не хотят его раскрывать, боясь вполне обоснованного недовольства граждан страны.

О “плане победы” впервые заговорили в конце августа, в преддверии визита Зеленского в США на Генассамблею ООН и встречи с американскими политиками. По информации источников, основные положения плана включают гарантии безопасности для Украины от США и их союзников, по аналогии с пятой статьей устава НАТО.

Также стало известно о существовании пятого пункта, который планируется реализовать после завершения конфликта. При этом сам Зеленский подчеркнул, что его стратегия не предполагает переговоров с Россией.