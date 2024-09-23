Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирные переговоры по Украине, которые проводились в 2022 году, были сорваны из-за влияния некоторых «лобби», заинтересованных в продолжении конфликта. Эти слова были озвучены турецким лидером в интервью агентству Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда стремилась к мирному разрешению кризиса и продолжает играть ключевую роль в этом процессе. Он отметил важность переговоров, прошедших в Стамбуле, как доказательство того, что дипломатические усилия Анкары могли бы способствовать миру.

«Несмотря на то что некоторые силы препятствовали достижению этих целей, мы продолжим прикладывать все усилия для прекращения противостояния и предотвращения дальнейших разрушений», — заверил Эрдоган.

Ранее представитель турецкого парламента Нуман Куртулмуш также сообщил, что в 2022 году у сторон был шанс достичь «справедливого и сбалансированного мира», но определённые государства не захотели завершения конфликта, когда этому представилась возможность.