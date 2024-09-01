Не все орехи одинаково полезны, и кешью – яркое тому подтверждение. Этот экзотический орех не только вкусный, но и обладает целым рядом удивительных свойств, которые помогут вам сохранить здоровье и красоту, рассказала “Газете.ру” терапевт и эндокринолог Арина Разагатова.

Кешью, как и его близкий родственник миндаль, снижает уровень “плохого” холестерина, который является главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что всего 15-18 орехов макадамии или горсть кешью в день способны значительно улучшить показатели холестерина.

Хотите избавиться от лишнего жира и нарастить мышцы? Кешью поможет вам в этом! Ученые доказали, что диета с добавлением этих орехов способствует более эффективному сжиганию жира и росту мышечной массы. А миндаль, в свою очередь, уменьшает усталость после тренировок и увеличивает силу ног.

Кешью – это не только здоровье, но и красота. Ежедневное употребление миндаля помогает уменьшить морщины и пигментацию кожи, а кешью, благодаря высокому содержанию магния, предотвращает судороги и спазмы мышц. Кроме того, кешью благотворно влияет на состояние волос и ногтей, делая их крепкими и блестящими.

Кешью – настоящий защитник вашего организма. Он помогает предотвратить развитие атеросклероза, рассеянного склероза и проблем с кроветворением. Благодаря своим антидиабетическим свойствам, кешью снижает уровень сахара в крови и предотвращает осложнения диабета. Кроме того, он обладает противовоспалительным действием и полезен при атеросклерозе.

Кешью богат ненасыщенными жирными кислотами, витаминами группы В и важными минералами, такими как калий, магний, цинк, селен, медь и железо. Все эти вещества необходимы для нормальной работы нервной системы, мышц, костей и других органов.

Так что не отказывайте себе в удовольствии полакомиться кешью. Этот орех – настоящий супергерой, который поможет вам сохранить здоровье, красоту и энергию на долгие годы!