Застой желчи в организме, или холестаз, — это распространенная проблема, с которой может столкнуться каждый. Однако, как утверждает эндокринолог и диетолог Антон Поляков, предотвратить развитие этого заболевания можно не только с помощью лекарств, но и благодаря правильному питанию.

Одним из ключевых продуктов, способствующих нормальной работе желчного пузыря, является артишок. Этот съедобный родственник чертополоха используется во многих медицинских препаратах как натуральное желчегонное средство. Помимо артишока, в список полезных для желчного пузыря продуктов входят горькие овощи и фрукты. Диетолог рекомендует обратить внимание на редьку, чеснок, грейпфрут, лук и хрен. Эти продукты стимулируют выработку желудочных соков и помогают желчному пузырю эффективно очищаться.

Интересно, что Поляков также советует не избегать жирной пищи. Как бы это ни казалось неожиданным, жиры запускают процесс выделения ферментов, которые способствуют своевременному опорожнению желчного пузыря. Однако важно выбирать полезные жиры, такие как авокадо, оливковое масло и рыба, чтобы избежать других проблем с пищеварением.

Для поддержания здоровья желчного пузыря важно не только правильно питаться, но и регулярно проверяться у врача и вести активный образ жизни. Физические нагрузки стимулируют обменные процессы и помогают предотвратить застой желчи.

Здоровое питание, контроль за состоянием организма и регулярная физическая активность — три кита, на которых строится профилактика холестаза.

Напоминаем, что в публикации приведена только ознакомительная информация. Так, употребление вышеперечисленных продуктов при камнях в желчном пузыре может привести к серьезным проблемам. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом.