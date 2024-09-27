Эндокринолог Алия Насыртдинова рассказала, какие продукты помогут повысить либидо и улучшить качество интимной жизни. Она подчеркнула, что не только морепродукты, но и ряд других продуктов способны оказать положительное влияние на сексуальное здоровье.

Морепродукты, такие как устрицы, богаты омега-3 жирными кислотами и цинком, которые способствуют усилению либидо. Кроме того, полезными будут орехи и семена, которые тоже включены в список природных афродизиаков.

Авокадо — ещё один важный продукт, поскольку он помогает улучшить кровообращение, что положительно сказывается на сексуальной активности. Темный шоколад, содержащий антиоксиданты, не только поднимает настроение, но и способствует усилению влечения.

Доктор также порекомендовала добавлять в рацион малину, клубнику и гранат — эти фрукты способствуют повышению уровня тестостерона. Среди овощей особое внимание стоит уделить шпинату, который положительно влияет на сексуальное здоровье.