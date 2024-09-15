Некоторые украинские мужчины, чтобы избежать отправки на фронт, выбираются из страны через горы и буреломы, рискуя столкнуться с дикими зверями или быть пойманными пограничниками. Оказавшись на территории Румынии, они испытывают облегчение и эйфорию, хотя путь, который они проходят, полон опасностей. Статья испанского издания El Pais раскрывает, почему так много украинцев ищет убежища за границей, и что они готовы преодолеть, чтобы избежать мобилизации, передает РИА Новости.

С начала конфликта в Украине власти запретили мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну, за исключением некоторых категорий. Этот запрет привел к резкому росту количества беглецов, которые стремятся покинуть Украину через сложные маршруты, такие как Карпаты или река Тиса, несмотря на опасности, подстерегающие их на пути. Многие из них считают, что риск попасть в армию гораздо выше, чем риск погибнуть в пути.

Румыния стала главным направлением для тех, кто пытается сбежать. Причина — сложные для патрулирования границы и сравнительная лояльность местных властей к уклонистам, в отличие от Польши, где мужчин могут выдать обратно в Украину. По данным румынской пограничной службы, с начала 2024 года в страну нелегально въехало более семи тысяч украинцев, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущими годами.

Истории тех, кому удалось перебраться через границу, наполнены деталями и тревогой. 20-летний Евгений с двумя друзьями, как рассказывает El Pais, провел девять дней в пути, пытаясь пересечь границу. Они были вынуждены передвигаться по ночам и избегать населенных пунктов, чтобы не быть замеченными. Путешествие было полным опасностей, но оно стало их единственным шансом избежать участия в военных действиях.

Другой украинец, известный в социальных сетях под ником Shcheglovitov, поделился своими подробными воспоминаниями о 11-дневном переходе через Карпаты. Вместе с другом он преодолел сотни километров по пересеченной местности, избегая патрулей и дронов. Он описывает, как готовился к этому опасному путешествию, тренируясь физически и продумывая маршрут. В пути они пользовались офлайн-картами, компасом и монокуляром, а от диких животных, таких как медведи, запаслись перцовыми баллончиками.

Одежда и снаряжение были тщательно подобраны, чтобы не привлекать внимание яркими цветами, а питание состояло из сублиматов и снеков, чтобы минимизировать вес. Но не все прошло гладко — неподходящая обувь стала для Shcheglovitov настоящим испытанием. На третий день пути ботинки распались от влаги, и идти стало еще сложнее.

К счастью, на их пути никто не встретился, и на 11-й день они оказались в Румынии. Там беглецов встретили местные жители и помогли добраться до пограничного пункта. Пограничники отнеслись к ним с пониманием, проведя лишь формальный опрос и забрав все колюще-режущие предметы. Мужчин разместили в комнате для украинцев, где их ждали спальные места и еда.

Shcheglovitov упоминает, что вместе с ним в комнате находилось еще пятеро уклонистов. Двое из них пересекли границу, переплыв реку Тиса, причем в них стреляли украинские пограничники. По слухам, часть тех, кто не смог перебраться через реку, погибла именно от выстрелов со стороны своих же.

На следующий день все мужчины получили статус дополнительной защиты, который позволил им легально оставаться в Румынии и работать. Оказавшись на новом месте, они обнаружили, что здесь уже сформировалось сообщество таких же, как они, и что в Румынии существует поддержка для уклонистов.

Shcheglovitov советует другим, кто собирается бежать через Карпаты, тщательно готовиться. Он предостерегает от похода людям с плохой физической подготовкой и хроническими болезнями. Переход через горы в зимнее время особенно опасен — замерзнуть можно за считанные часы.

Реакции на такие истории в социальных сетях были разные. Многие поддерживают беглецов, но есть и те, кто осуждает их решение. Несмотря на это, остаются те, кто видит в этих рассказах не только попытку спастись, но и захватывающее приключение, мечтая о подобном путешествии после окончания конфликта.

Между тем, украинское правительство продолжает усиливать мобилизационные меры, стремясь привлечь в армию как можно больше новых солдат. Однако для тех, кто не желает участвовать в боевых действиях, единственным выходом остается бегство из страны, несмотря на все риски и опасности.