Эксперты предсказали, что намерение Турции вступить в БРИКС может осложнить её отношения с западными странами. РИА Новости сообщает, что президент Реджеп Тайип Эрдоган подчёркивает готовность Турции к сотрудничеству с любыми потенциальными партнёрами, однако этот шаг рассматривается как важный символический и стратегический жест.

Американский телеканал CNBC отметил, что этот запрос может свидетельствовать о стремлении Турции к усилению собственной независимости и роли на международной арене. Эксперт Control Risks Джордж Дайсон заявил, что Анкара хочет стать самостоятельным полюсом силы, что указывает на её желание выйти за рамки традиционных союзов.

Турецкая пресса также высказывает критику в адрес НАТО. Газета Star пишет, что Турция ощущает себя отодвинутой на второй план в альянсе. Эксперт из вашингтонского аналитического центра FDD Синан Сидди подчеркнул, что санкции против Анкары и разногласия по ряду ключевых вопросов, таких как ситуация в Газе, лишь усугубляют напряжённость.

Бывший дипломат и глава аналитического центра EDAM Синан Ульген считает, что Турция стремится к стратегической автономии. По его мнению, вступление в БРИКС может стать решающим шагом к дистанцированию от Запада и Евросоюза, который до сих пор не принял Турцию в свои ряды.