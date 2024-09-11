Экономический обозреватель телеканала «Царьград» Юрий Пронько выразил свое мнение по поводу слухов об отмене наличных денег в России. Он напомнил, что подобные идеи могут вызвать серьезное недовольство среди населения, а также вспомнил о 90-х годах, когда денежные реформы привели к утрате доверия к государству. Пронько считает, что это не просто вопрос экономических изменений, а гораздо более глубокая и эмоционально заряженная тема.

Недавно замдиректора «Гознака» Георгий Корнилов сообщил, что в ближайшее время в России может начаться дискуссия о полной отмене наличных денег. Он отметил, что сегодня только 10% всех платежей совершаются с использованием наличных средств, и производство купюр становится для Центрального банка все более дорогим. Это заявление стало поводом для обсуждений о будущем наличных денег.

Юрий Пронько в своей речи подчеркнул, что у каждого человека должно оставаться право выбора: расплачиваться картой или наличными. Некоторые люди предпочитают всегда носить с собой бумажные деньги, тогда как другие полностью перешли на безналичные расчеты. Ограничивать граждан в этом праве, по его мнению, было бы неправильно. Он отметил, что люди привыкли к свободе выбора в таких вопросах, и лишение их этой возможности может вызвать недовольство.

Кроме того, Пронько заявил, что история России знает немало примеров, когда денежные реформы оставляли людей ни с чем. Поэтому любая попытка ограничить оборот наличных денег вызывает у населения страхи и сомнения. Он подчеркнул, что доверие к государству у многих граждан остается хрупким, и это связано с историческими травмами.

«Для многих наличные деньги — это своего рода гарантия, что их сбережения никто не отнимет», — отметил Пронько, добавив, что подобные реформы могут быть восприняты как попытка нарушить права людей.

Он также высказался о доводах, что производство денег стало слишком дорогим. По его мнению, такие заявления — это манипуляция общественным сознанием. Если и существует проблема удорожания производства наличных, то это вопрос, который должны решать банки и государственные структуры, а не перекладывать его на граждан.

В итоге Пронько призвал к осторожности в любых инициативах, касающихся наличных денег, подчеркнув, что резкие изменения в этой сфере могут нанести вред как экономике, так и доверию граждан к власти.