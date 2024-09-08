Согласно данным сервиса бронирования «Твил.ру», курорты Краснодарского края по-прежнему остаются одними из самых популярных направлений для семейного отдыха в сентябре. Пять из них вошли в десятку лидеров по количеству бронирований на этот период, причем первое место уверенно удерживает Сочи. На этот город пришлось 23% всех бронирований по России, и туристы выбирают его для отпуска в среднем на восемь ночей, при этом средняя стоимость проживания составляет 4,8 тыс. рублей за ночь.

На втором месте в рейтинге оказалась Анапа, куда устремляются 13% семейных туристов. Также как и в Сочи, здесь отдыхающие проводят в среднем восемь ночей, а стоимость проживания немного ниже — около 4,3 тыс. рублей за ночь. Геленджик замыкает тройку лидеров. Этот курорт выбирают для отдыха с детьми на неделю, и стоимость проживания в нем также составляет в среднем 4,3 тыс. рублей за ночь.

Архипо-Осиповка, небольшой, но живописный курорт, занял шестое место в рейтинге. Семьи приезжают сюда на шесть ночей, и стоимость отдыха здесь немного выше — около 4,4 тыс. рублей за ночь. А Кабардинка, расположившаяся на девятой позиции, предлагает недельный отдых за 5,5 тыс. рублей в сутки, что делает её одной из более дорогих, но также востребованных среди туристов локаций.

Курорты Крыма тоже пользуются популярностью. Ялта, Феодосия и Алушта заняли седьмое, восьмое и десятое места соответственно в списке самых востребованных направлений для семейного отдыха. При этом по-прежнему востребованными остаются и крупные города России — Санкт-Петербург и Москва заняли четвёртое и пятое места. Это подтверждает тот факт, что семейные туристы не ограничиваются исключительно морскими курортами, но и рассматривают культурные и исторические центры страны для сентябрьских каникул.

Таким образом, сентябрь остается активным месяцем для семейных поездок, и курорты Краснодарского края продолжают удерживать лидирующие позиции среди туристов.