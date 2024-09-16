В России рассматриваются новые мессенджеры как возможные альтернативы Telegram. По мнению эксперта Национальной технологической инициативы (НТИ) Игоря Бедерова, такие сервисы, как Element, Jabber и Briar, могут стать платформами не только для личного общения, но и для рабочих коллективов.

Бедеров отмечает, что эти мессенджеры изначально разработаны с акцентом на безопасность. Их можно устанавливать на собственные серверы и дополнительно защищать внешним шифрованием данных, что обеспечивает практически полную конфиденциальность, за исключением случаев изъятия серверного оборудования. Он также выделил мессенджер eXpress, который пользуется популярностью в корпоративной среде благодаря своей защищённости.

Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ в области “Технологии хранения и анализа больших данных” Тимофей Воронин поделился своим взглядом на перспективы замены Telegram. Он подчеркнул, что на сегодняшний день не существует мессенджеров, способных полностью защитить пользователей от утечек личных данных. Злоумышленники могут получить доступ к перепискам, используя фишинговые ссылки или перехватывая коды подтверждения для входа в аккаунт.

Воронин также обратил внимание на то, что многие люди игнорируют основные правила цифровой безопасности, используя рабочие аккаунты для личного общения. Это может привести к утечке паролей и другой конфиденциальной информации. Кроме того, доступ к личной переписке может быть предоставлен правоохранительным органам по судебному решению, предупредил он.