Турецкие отели с популярной системой «всё включено» сохранят свою привлекательность для российских туристов, несмотря на повышение цен. Экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин считает, что правительство Турции не станет полностью отказываться от этой модели, так как она продолжает быть более экономически выгодной для отдыхающих. В условиях, когда цены на питание в кафе и ресторанах страны за последние два года увеличились в пять раз, отели с «всё включено» остаются предпочтительным вариантом для многих туристов, отмечает Российский союз туриндустрии.

Александр Лира, директор по продажам Travelata, также подчеркнул, что стоимость туров в Турцию заметно возросла, а питание вне отеля стало ещё дороже. В такой ситуации выбор в пользу отелей с «всё включено» становится очевидным для тех, кто планирует отпуск.

Эрчин уверен, что регион Антальи, особенно популярный среди россиян, продолжит работать по этой системе, несмотря на рост цен. Даже если цены на отдых поднимаются, данный формат остаётся более выгодным по сравнению с вариантами питания за пределами отелей.

Ранее представители турецкой туристической индустрии уже предлагали внести изменения в формат услуги «всё включено». Например, обсуждалась возможность предоставления туристам различных опций — таких как отдых без алкоголя. Тем не менее, как отметил советник мэра Антальи Осман Айык, полный отказ от этого формата маловероятен. В будущем возможны лишь незначительные изменения, чтобы учесть предпочтения гостей и влияние экономической ситуации.