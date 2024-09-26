Автомобили с пробегом, превышающим 300 тысяч километров, требуют более тщательной проверки и внимания, особенно при смене владельца. Об этом рассказал автоэксперт Роман Тимашов в интервью для “Газеты.Ru”. По его мнению, такой пробег в современных условиях уже стал обычным, но чтобы продлить срок службы машины, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание.

Если автомобиль имеет полную историю обслуживания, то его можно продолжать эксплуатировать по регламенту производителя. Однако если машина была куплена с таким значительным пробегом, лучше провести детальный осмотр и расширенное ТО, чтобы убедиться, что все системы работают исправно и избежать неожиданных поломок.

Тимашов напомнил, что есть два основных типа техобслуживания: малое и расширенное. При малом ТО обычно меняют масло и фильтры (воздушный, салонный и моторный). Если же речь идет о расширенном обслуживании, то дополнительно меняют топливный фильтр, свечи зажигания, а также масло в автоматической коробке передач и мостах. Кроме того, часто требуется замена ремня навесного оборудования и ремня ГРМ вместе с роликами, что может предотвратить серьезные поломки в будущем.

Современные автомобили зачастую оснащены системами, которые заранее предупреждают водителя о возможных неполадках. Одной из таких систем является Check Engine, но не всегда стоит полагаться только на нее. Как рассказал эксперт по подбору автомобилей Игорь Шагапов в беседе с “Известиями”, важно следить и за другими признаками, которые могут свидетельствовать о проблемах.

К числу таких признаков он отнес посторонние звуки, вибрации и изменения в поведении автомобиля. Если такие симптомы проявляются, не стоит откладывать визит на автосервис. Это поможет избежать более серьезных проблем и продлит срок службы транспортного средства.