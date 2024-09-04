В условиях нехватки квалифицированных специалистов в России компании активно внедряют нематериальные формы поощрений, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Святослав Семеренко, карьерный эксперт центра «Профессии будущего», поделился с «Газетой.Ru» основными способами стимулирования, которые используют работодатели.

Первый и, пожалуй, самый востребованный бонус – это гибкий график работы. Возможность удаленной занятости позволяет сотрудникам совмещать работу с личными делами, что делает такой подход особенно привлекательным. Люди ценят свободу в распределении времени, и это положительно сказывается на их лояльности.

Вторым стимулом является возможность обучения и профессионального развития. Многие компании организуют для сотрудников курсы, семинары и тренинги, что не только помогает расширять навыки персонала, но и усиливает их вовлеченность в работу. Это позволяет работникам не стоять на месте и постоянно совершенствоваться.

Третье место среди нематериальных бонусов занимает забота о здоровье. В эту категорию входят программы медицинского страхования, абонементы в спортивные залы и даже фитнес-программы. Поддержание физической формы и забота о здоровье сотрудников становятся все более важным аспектом корпоративной политики.

Четвертый аспект – создание комфортных условий труда. Офисы с современным оборудованием, уютные зоны отдыха и рабочее пространство, в котором приятно находиться, играют важную роль в мотивации сотрудников. Удобная среда помогает улучшить концентрацию и общий настрой работников.

Пятый по значимости нематериальный стимул – это дополнительные дни отпуска и поддержка в сложных жизненных ситуациях. Компании предлагают своим сотрудникам помощь, например, при необходимости лечения или в случае личных трудностей. Это демонстрирует заботу о каждом человеке и укрепляет корпоративные связи.

Наконец, шестым стимулом является поддержка сотрудников, приезжающих из других регионов. В некоторых случаях компании предоставляют жилье или компенсируют аренду для иногородних специалистов. Это привлекает кандидатов, готовых переехать ради работы.

Эксперты подчеркивают, что такие меры не только помогают компаниям решать проблему дефицита кадров, но и формируют позитивную корпоративную культуру. В долгосрочной перспективе эти шаги способствуют повышению производительности труда и укреплению позиций предприятий на рынке.