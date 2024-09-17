Ливанский эксперт по кибербезопасности Халил Сехнауи высказал предположение, что массовая детонация пейджеров в Ливане могла быть связана с использованием вредоносных сообщений, которые активировали уязвимости в программном обеспечении устройств. Как рассказал специалист РИА Новости, это могло привести к перегреву и последующему взрыву аккумуляторов пейджеров.

Ситуация обострилась во вторник, когда ливанский телеканал OTV, ссылаясь на министра здравоохранения Фираса Абъяда, сообщил, что сотни людей получили ранения в результате взрывов пейджеров в различных регионах страны. Больницы в таких городах, как Бейрут, Сайда и Тир, оказались переполнены пострадавшими.

По словам Сехнауи, существуют два возможных объяснения произошедшего: либо устройства были заранее взломаны и получили уязвимость ещё до их поставки в Ливан, либо злоумышленники знали марку и модель пейджеров, что позволило им отправить специально разработанное сообщение, способное вызвать перегрев устройства.

Этот инцидент вызвал тревогу в Ливане, и эксперты продолжают разбираться в причинах произошедшего.