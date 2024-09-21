Согласно новому исследованию, проведенному компанией «Лаборатория Касперского», более четверти россиян получают поздравительные открытки в мессенджерах, но сами их никогда не отправляют. В отчете говорится, что 62% участников опроса как получают, так и отправляют такие картинки с поздравлениями на праздники, например, на день рождения или Новый год. Однако 28% респондентов ограничиваются только получением открыток.

Примечательно, что большинство — около 65% — опасаются, что такие поздравительные изображения могут быть использованы для заражения их смартфонов вирусами. Эксперт из «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов пояснил, что мошенники действительно нередко используют подобные схемы. Например, они могут отправлять поздравительные сообщения с вредоносными ссылками от имени родственников или знакомых.

Иногда под видом архива или презентации злоумышленники присылают опасные файлы, которые, будучи открытыми, запускают вредоносное программное обеспечение. Вместо ожидаемой картинки пользователи могут столкнуться с программами, которые крадут данные или учетные записи.

Еще одной распространенной схемой является отправка медиафайла с последующим предложением загрузить якобы необходимое приложение для его просмотра. В действительности это может быть вирусное ПО, предназначенное для кражи личной информации.

Чтобы избежать таких рисков, специалисты рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию на всех сервисах и не сообщать никому коды подтверждения. Также стоит проверять расширения файлов и не открывать подозрительные ссылки даже от знакомых. Это поможет защитить себя от кибератак.