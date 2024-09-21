Автомобили, участвующие в съёмках культовых фильмов, нередко становятся жертвами опасных трюков и зрелищных аварий. Эксперты посчитали, сколько бы стоил ремонт этих пострадавших машин, если бы их действительно пришлось восстанавливать после съёмок, передает портал autonews.ru.

Так, в фильме «Тройной Форсаж: Токийский дрифт» легендарная Mazda RX-7 после столкновения и нескольких переворотов серьёзно повреждается. По мнению главы кузовного автосервиса кузовного автосервиса Fit Service Ярослава Кукарина, восстановление этой машины обойдется в сумму от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Основной сложностью является поиск редких запчастей для такой модели, которые придется заказывать на зарубежных аукционах. Кроме того, к затратам добавятся транспортные расходы и таможенные пошлины.

В ещё одном фильме, «Казино Рояль», автомобиль Aston Martin DBS V12 после неудачного манёвра Джеймса Бонда переворачивается несколько раз. Эксперты оценили ремонт в 5-7 миллионов рублей, так как потребуется полная замена кузова. В России такие машины не продаются, поэтому запчасти придётся заказывать из-за рубежа, что существенно увеличивает стоимость ремонта.

И наконец, в «Угнать за 60 секунд» культовый Ford Mustang Mach 1 после прыжка с трамплина и жёсткого приземления также потребует значительных затрат на ремонт — от 2,5 до 3 миллионов рублей. Необходима замена множества кузовных деталей, включая капот, двери и оптику, что также потребует больших финансовых вложений.