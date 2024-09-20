Сон по восемь часов не обязателен для всех, утверждает профессор Университета Лафборо Кевин Морган, эксперт по вопросам сна. Его точку зрения приводит издание *Daily Mirror*. По словам специалиста, исследования показали, что стандартные восемь часов могут быть не оптимальны для каждого. Большинству людей требуется от семи до девяти часов, но этот диапазон может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей.

Морган также обратил внимание на интересное исследование, проведенное китайскими учеными. Оно доказывает, что недостаток сна в будние дни можно компенсировать более продолжительным сном на выходных. Специалист подчеркнул, что увеличение времени сна по выходным на 1,28 часа может заметно улучшить общее самочувствие.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалкоп также говорила о важности здорового сна, рекомендуя избегать использования компьютеров, смартфонов и телевизоров перед сном, чтобы обеспечить качественный отдых.