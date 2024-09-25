По мнению турецкого политического аналитика Энгина Озера, три государства — Франция, Великобритания и Израиль — заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, несмотря на разные мотивы и выгоды. Эти страны, по его словам, преследуют собственные цели, которые подталкивают их к поддержке дальнейшего развития военных действий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существуют влиятельные группы, которые не хотят видеть завершение мирных переговоров по Украине, начатых в Стамбуле в 2022 году. Озер, ссылаясь на это заявление, утверждает, что каждый из этих трёх участников извлекает свои уникальные выгоды из продолжающегося конфликта, сообщает РИА Новости.

Англия, как исторический соперник России, продолжает свою политику изоляции Москвы, вводя новые антироссийские санкции и стремясь ослабить влияние России на международной арене. По мнению аналитика, для Лондона это вопрос стратегической борьбы с давним оппонентом.

Франция при президенте Эммануэле Макроне, по словам Озера, активно расширяет своё влияние в различных регионах, таких как Грузия, Армения и Центральная Азия. Усиление французского политического и военного присутствия в этих регионах позволяет стране укреплять свои позиции на международной арене.

Что касается Израиля, его интерес к затяжному конфликту, по мнению аналитика, связан с вопросами безопасности. Озер полагает, что затяжная война на Украине отвлекает внимание России и других игроков от противостояния Тель-Авива с Палестиной.

Таким образом, каждая из этих стран имеет свои причины для поддержки продолжения конфликта на Украине, которые варьируются от стратегических и геополитических интересов до вопросов безопасности.